Kim Kardashian encuentra 'incómodo' escuchar a sus hermanas criticándola en televisión

La estrella televisiva Kim Kardashian, madre de North (20 meses) junto a su marido el rapero Kanye West, encuentra muy "extraño e incómodo" escuchar cómo sus hermanas Kourtney y Khloé se meten con ella en el reality show 'Kourtney and Khloé Take The Hamptons'. Para Kim es muy desagradable oír esas cosas "nada bonitas" que dicen sus hermanas sobre ella, pero aun así le encanta ver el programa porque puede enterarse de lo que han estado haciendo.

"Si veo a mis hermanas en los Hamptons y justo están grabando la temporada allí, yo no estoy con ellas y no me entero de lo que está pasando, así que pongo la televisión para ver en qué están metidas y qué han estado haciendo todo el tiempo. Es muy divertido para mí. Las echo de menos durante ese tiempo, ¿qué habrán estado haciendo? Pero a veces las escucho hablando de mí, y es raro e incómodo cuando no están diciendo cosas bonitas o cuando están hablando a mis espaldas. Pero es divertido, son vídeos, recuerdos, películas de casa, y tenemos la oportunidad de tenerlas y volver a verlas. Me encanta", explicó en el programa 'Lorraine' del canal inglés ITV.

Kim está segura de que tanto el reality de sus dos hermanas como el de su familia, 'Keeping Up With The Kardashians', en el que también aparecen sus dos hermanastras Kendall y Kylie Jenner, y su madre Kris Jenner, son mejores que cualquier serie.

"No puedes escribir una serie mejor que la vida real, cosas naturales que pasan", añadió.