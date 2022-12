Kim Kardashian dona el 10% de sus ganancias a organizaciones solidarias

La estrella de la televisión estadounidense ha respondido airada a los comentarios que criticaban que hubiera donado a la organización International Medical Corps -que ayuda a las víctimas del tifón Haiyan en Filipinas- solo una parte de lo ganado en la subasta de eBay que el mes pasado puso al alcance de todo el mundo su ropa usada y sus accesorios.



"Me siento obligada a hablar de algo que está en mi cabeza y en mi corazón. Al estar en el ojo público hay veces que siento que soy criticada por todo lo que hago. El problema llega cuando me atacan por dar y por tratar de ayudar a otras personas. Mi padre siempre me enseñó la importancia de devolver. No hago público todo lo que hago para ayudar a ONGs o a gente alrededor del mundo. Lo hago porque quiero.



Así que ver cómo la gente me ataca por dar el 10% de las ventas en eBay para la gente de Filipinas, duele. Doy el 10% de todos mis sueldos a organizaciones solidarias, no solo las ganancias de estas subastas en eBay", escribió en su blog del portal Celebuzz ayer martes.



La guapa morena espera que la gente deje de criticar y se anime a dar donaciones, incluso si son pequeñas.



"Seguiré haciendo lo que esté en mi corazón. Estoy feliz de saber que otros han disfrutado de comprar cosas mías, porque eso les hace estar donando conmigo. El dar, nace del corazón. Tenemos todos que recordar esto mientras celebramos este año la temporada navideña", añadió Kim.

Fuente]: Bang Showbiz

CONTENIDO RELACIONADO



Kim Kardashian lanza al mercado su quinta fragancia

Kim Kardashian se pesa 14 veces al día para controlar su figura

Publicidad