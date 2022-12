Kim Kardashian confiesa que está obsesionada con tener otro hijo

La estrella televisiva, madre de North (20 meses), junto a su marido Kanye West, está intentando por todos los medios volver a quedar embarazada y para ello, ha decidido recurrir a un doctor especializado en fertilidad para que le ayude a aumentar las posibilidades de concebir.

"Mi misión es quedar embarazada. Recuerdo haber crecido muy unida a mis hermanas, por lo que quiero hermanos para North. Como está siendo muy difícil estoy acudiendo a un doctor de fertilidad para que me diga exactamente cuándo estoy ovulando y así poder aumentar mis posibilidades de quedarme embarazada de forma natural", aseguraba Kim (34) durante el primer capítulo de la décima temporada del reality show de su familia, 'Keeping Up With The Kardashians', donde dejó también muy claro todo el esfuerzo que están haciendo en aumentar la familia: "He estado teniendo sexo 500 veces al día".

El deseo de Kim de quedarse en estado le llevó a mantener relaciones con Kanye en el baño, justo antes de posar para una sesión de fotos.

"Me dije: '¡Estoy ovulando hoy!' Así que le hice venir a mi sesión de fotos. Solo hay un 20 por ciento de probabilidades de quedarse embarazada cada mes, sé que estoy ovulando ahora mismo, así que tienes que ponerte a ello cuando tienes la oportunidad".

Su comportamiento un tanto excéntrico le llevó también a negarse a mover durante un tiempo tras hacer el amor con su marido para así aumentar las posibilidades de quedarse embarazada. Al ser preguntada por su hermanastra Kendall Jenner por qué estaba tumbada en la cama en lugar de estar con su familia, aseguró: "El doctor me ha dicho que después de tener sexo tengo que quedarme tumbada durante 10 o 20 minutos así que, acabo de practicar sexo, justo antes de que llegarais. El doctor me dijo que el esperma tarda 10 minutos en nadar hasta su destino. Esperaré cinco minutos más para que pueda navegar dentro de mí".

Tanta obcecación está trayendo mucha frustración a la guapa Kim, quien parece darse cuenta de que lo que necesita es más sosiego.

"Es muy frustrante. Estoy agotada y creo que estoy haciendo las cosas mal. Estoy forzándolo y necesitamos relajarnos. Necesitamos no estresarnos, no planearlo todo tanto, y simplemente dejarnos llevar", confesó.

Por: Bang Showbiz