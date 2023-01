Kim Kardashian comprende la frustración que sintió Kendall cuando Kylie llevó a su novio a un 'viaje de chicas'

A Kendall Jenner no le supuso un plato de buen gusto que su hermana pequeña Kylie invitara a su novio, el rapero Tyga, al viaje de chicas que habían organizado a la isla de San Bartolomé junto a su hermanastra Kim Kardashian. Y Kim fue la primera en entender la frustración de la mayor de las hermanas.

"Cuando Kylie apareció, porque vino un día más tarde, Kendall estaba muy emocionada por pasar tiempo juntas y Kylie trajo a su novio, pero ella no lo sabía. Kendall tenía todo planeado y fue como: 'Oh, aquí se acaba mi viaje de chicas'. Simplemente ella estaba muy emocionada de pasar un buen rato con Kylie y si lo hubiera sabido hubiera sido distinto. Me sentí algo mal por Kendall, la verdad", contó Kim a E! News.

Sin embargo, Kim -que recientemente dio a luz a su segundo hijo, Saint, de su matrimonio con Kanye West- asegura que sus hermanastras han conseguido superar el malentendido, tal como afirmó después de que se conociera la historia en el primer episodio de un especial de dos partes de 'Keeping Up With the Kardashians' emitido este domingo: "No hay ningún problema. Simplemente pensamos que iban a ser unas vacaciones de chicas".

Para Kendall el principal problema es que no siente que Kylie se comporte igual cuando está con el rapero .

"Deseaba mucho estar con Kylie en este viaje. No es que no aprecie a Tyga, pero tenerle cerca hace que Kylie se aleje de mí. No creo que pasar tiempo conmigo sea muy importante para ella", dijo Kendall durante el episodio.