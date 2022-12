Kim Kardashian cambia su apellido y se hace llamar como su marido

Aunque su apellido representa una de las dinastías más poderosas de los programas de telerrealidad, Kim Kardashian no ha tenido ningún reparo en desechar su nombre de soltera para adoptar el título de señora West cambiando legalmente el nombre de su pasaporte por el de Kim Kardashian West, tras contraer matrimonio el pasado mes de mayo con el polémico rapero Kanye West.

" Aquí tenéis la fotografía de mi nuevo pasaporte: Señora West. ¡Cambio de nombre! ", confesó la protagonista del programa 'Keeping Up with the Kardashians' en su cuenta de Twitter.

La decisión de Kim no ha pillado por sorpresa a sus múltiples seguidores, teniendo en cuenta que la flamante esposa de Kanye West ya había sustituido su mundialmente famoso nombre en las redes sociales por el de Kim Kardashian West, una decisión motivada por su deseo de utilizar el mismo apellido que su primogénita North West y su tercer esposo -tras su fallida unión con el productor Damon Thomas en 2000, y su breve matrimonio con el jugador de la NBA Kris Humphries en 2010.

"Creo que cuando me case me llamaré Kim Kardashian West. Sin ningún guión. O quizás podría convertir Kardashian en mi primer apellido", confesaba la estrella televisiva al portal E! News en octubre de 2013, apenas unas semanas después de comprometerse oficialmente con Kanye West.

Pese a la seriedad que se traduce de la importante decisión tomada por Kim, lo cierto es que su matrimonio con el rapero no ha perdido todavía ni una pizca de la buena química y la pasión que siempre le ha caracterizado.

"Siento que Kanye y yo siempre estaremos en una eterna luna de miel. Solemos tratar al otro como si cada día fuera su cumpleaños. Y creo que eso durará para siempre. Nos encanta hacer la vida lo más divertida y agradable posible a nuestra pareja", aseguraba recientemente Kim al periódico Daily Mail.

Bang Showbiz.