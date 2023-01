Khloé Kardashian sigue adelante con su divorcio de Lamar Odom

La estrella de televisión Khloé Kardashian ha respondido a quienes le critican en Twitter por detener los trámites de su divorcio de Lamar Odom mientras este se recupera después de haber sido encontrado inconsciente en un burdel en Nevada, y le instan a elegir entre su novio actual, James Harden, y su expareja.

"No puedes estar con Harden y seguir casada, tienes que elegir a uno", tuiteaba un seguidor, a lo que otro respondía: "En lo bueno y en lo malo, en la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte los separe. Estoy contigo, tiene que elegir a uno o a otro".

Ante el encendido debate que se estaba generando sobre el tema, Khloé decidió publicar un mensaje para aclarar que no le afectan las opiniones de sus seguidores porque está segura de las decisiones que ha tomado.

"Deberíais decirle eso al hombre que rompió todos nuestros votos. Juzgad vosotros mismos. Que os j*dan. El divorcio sigue adelante. Eso no significa que no vaya a estar ahí [para Lamar] en la enfermedad y en la salud. Lo he demostrado. Dejad de creer todo lo que leéis. No es mi responsabilidad aclarar cada rumor. Creo que sé lo que estoy haciendo con mi vida", contestó.

Khloé ha tenido que cancelar varias citas de la promoción de su libro, 'Strong Looks Better Naked', después de contraer una infección mientras visitaba a Lamar en el hospital Cedars-Sinai de Los Ángeles, según informó el portal TMZ. La estrella televisiva sufre una dolorosa lesión en su pierna y tiene fiebre, las glándulas hinchadas y fuertes sudoraciones.

"Asusta mucho. Está muy enferma", informó una fuente al portal.