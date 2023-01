Khloé Kardashian responde a quienes le critican por darle leche de fórmula a su bebé

Después de más de diez años estando constantemente en el punto de mira, Khloé Kardashian ya ha aprendido a ignorar -casi siempre- las críticas que recibe a diario de sus detractores, que se escudan en el anonimato para dejarle comentarios negativos e incluso ofensivos en sus redes sociales.

Sin embargo, este viernes, la estrella de la televisión no pudo contenerse cuando algunos de estos usuarios criticaron su decisión de darle leche de fórmula a su bebé, la pequeña True, nacida el pasado mes de abril y fruto de su cuestionada relación con el jugador de baloncesto Tristan Thompson.

"¡Cuántas ganas de querer humillar a las mamás! Pero lo cierto es que he probado una y otra vez dar solo de mamar, pero no puedo. Me siento afortunada de poder dar de mamar pero siempre con la ayuda de leche de fórmula. Dar el pecho es algo que siempre he querido hacer. Lo único es que no soy capaz de hacerlo exclusivamente", respondió la celebridad a una tuitera que la elogió por contar su propia experiencia con la lactancia.

De hecho, así lo hizo la estrella de 'Keeping Up with the Kardashians' a principios de la semana pasada en una publicación que compartió tanto en su aplicación para móviles como en su página web para publicitar una marca de preparadores automáticos de biberones.

"Técnicamente, no necesito algo así porque doy el pecho, pero como no produzco suficiente leche, también tengo que darle el biberón cada vez que come. Por el tipo de fórmula que yo utilizo, tengo que darle a True un biberón dentro de los 30 primeros minutos posteriores a hacerlo, así que es fantástico poder contar con una máquina que lo hace por ti. Es muy fácil y rápida de usar, así que cuando estoy cansada y apenas puedo mantener los ojos abiertos en medio de la noche, me salva la vida", se sinceraba entonces la recién estrenada mamá.

Por: Bang Showbiz