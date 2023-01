Khloé Kardashian le reclama a sus hermanas por no valorar su tiempo libre

La estrella de televisión Khloé Kardashian se siente desbordada por el trabajo porque en muchas ocasiones le toca cumplir en solitario con los compromisos promocionales de su familia debido a que sus hermanas Kourtney y Kim están demasiado ocupadas cuidando de sus hijos.

"A veces siento que tengo que realizar un trabajo que no me corresponde cuando hago una gira promocional relacionada con algo sobre niños, pese a que yo no tengo hijos. Ustedes tienen familias. Yo ya no tengo amigos. No tengo tiempo para quedar con gente o para acudir a citas porque he estado trabajando demasiado o cuando no me correspondía, y he perdido a todo el mundo. Así que cuando quiera tener momentos para divertirme, ¿puedo tomar el relevo?", dijo Khloé en el episodio de 'Keeping Up with the Kardashians' de este domingo.

A Khloé -que actualmente mantiene una relación con James Harden- le molesta especialmente que sus hermanas no valoren su tiempo libre porque no tiene hijos.

"Trabajo mucho por mis hermanas. Ahora mismo están pasando muchas cosas en sus vidas personales y aparentemente en la mía no. Quiero ser justa, pero también quiero que mis hermanas hagan su parte. Que yo no tenga hijos no significa que no necesite tiempo para disfrutar de mi vida un poco más", añadió Khloé ante las cámaras del programa.

Después de enfrentarse a sus hermanas, Kourtney -madre de Mason (5), Penelope (3) y Reign (11 meses) junto a su expareja Scott Disick- accedió a ayudar más a Khloé mientras que Kim -que está esperando su segundo hijo con el rapero Kanye West- le sugirió que se quedara embarazada porque así tendría una excusa para trabajar menos.

"Ten un bebé. Es una excusa muy buena. Entonces no tendrás que hacer nada", le animó Kim.

