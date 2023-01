Khloé Kardashian fue arrestada a los 15 años por robar el coche de su madre

La estrella televisiva Khloé Kardashian fue arrestada por la policía, esposada y metida en el calabozo por robar el Range Rover de su madre, Kris Jenner, y conducir sin licencia cuando tenía 15 años.

"Me arrestaron por robar el coche de mi madre. Me paró la policía. Tenía 15 años y estaba conduciendo el coche robado de mi madre, que había cogido para ir a ver a un chico mayor, así que me arrestaron y me metieron entre rejas. Llamaron a mi madre y recuerdo que cuando vino a recogerme me dijo: 'Estoy tan avergonzada de ti. Y mira tu ropa, ¿qué llevas puesto?'", recuerda la hermana pequeña de Kim Kardashian en un vídeo publicado en su página web KhloeKardashian.com .

Esa no ha sido la única vez que Khloé se ha metido en problemas por conducir el coche de su madre sin permiso. En una ocasión también 'cogió prestado' uno de los vehículos de Kris, que acabó en llamas después de que lo dejara en un servicio de aparcacoches.

"Creo que simplemente oculté lo que había pasado porque tenía demasiado miedo de mis padres", afirma Khloé en el vídeo, a lo que su amiga Malika Haqq le responde: "Creo que eso no se puede considerar una de tus peores citas, más bien fue uno de tus peores meses. No me puedo creer que robáramos los coches de tus padres. Lo que más me sorprende es que nos saliéramos con la nuestra durante tanto tiempo antes de que se dieran cuenta de lo que estaba pasando".

Por: Bang Showbiz