Khloé Kardashian está 'desesperada' por conseguir el divorcio de Lamar Odom

La mediática Khloé Kardashian puso fin a su relación con Lamar Odom el pasado año tras numerosos rumores de infidelidades y drogas por parte del baloncestista, sin embargo, hasta ahora la hermana de la popular Kim ha sido incapaz de conseguir el divorcio de su exmarido ya que este no responde a las llamadas que la propia Khloé o su abogado le hacen, según informa el portal TMZ.

A pesar de que anteriormente Lamar había dicho que no estaba convencido de que Khloé fuera a firmar los papeles del divorcio, ella lo tiene tan claro que si el deportista sigue sin dejarse localizar, no tendrá reparos en firmar cuantos documentos hagan falta para hacer efectivo el divorcio aun sin él.

Publicidad

No corren buenos tiempos para Khloé, quien también ha admitido que fue un error comenzar un romance con el rapero French Montana -con quien dio por finalizada su relación a principios de mes- poco después del fracaso de su matrimonio.

"Me metí en algo porque me sentí sola. Pero ahora solo quiero estar a solas. Tengo que pensar en lo que ha pasado. Sigo estando casada", contaba Khloé a su hermana Kourtney Kardashian en el episodio emitido este domingo de 'Kourtney and Khloe Take The Hamptons'.