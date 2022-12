Khloé Kardashian está celosa de los labios de Kylie Jenner

La estrella televisiva Khloé Kardashian siente celos de los voluptuosos labios de su hermana pequeña Kylie Jenner, quien recientemente confesó haber recurrido a infiltraciones temporales para aumentar su tamaño, por lo que estaría sometiéndose al mismo procedimiento que ella.

"Sí que está un poco celosa. Khloé se ha hecho infiltraciones en la cara y en los labios desde hace un tiempo. Se inyecta la mínima cantidad porque no quiere que se note que se ha hecho algo. La última vez que lo hizo, se hizo una infiltración extra en los labios, más de lo que normalmente se pone. Y eso es sin duda por Kylie. Ve lo bien que está Kylie y toda la atención que recibe de los chicos, y quiere lo mismo para ella", aseguró una fuente a Hollywood Life.

Khloé fue quien animó a Kylie a reconocer públicamente la verdad sobre sus labios para evitar ser tildada de mentirosa, después de que la joven se pasara meses asegurando que el sospechoso aumento de volumen de su boca se debía a una técnica de maquillaje que implicaba el uso de "seis colores distintos".

"Kylie decidió aumentarse los labios y no creo que haya nada malo en ello. Pero creo que si haces algo tienes que estar dispuesta a lidiar con ello. Si evitas la pregunta en cuestión, vas a quedar como una mentirosa", explicaba Khloé en el programa de telerrealidad de su familia, 'Keeping Up with the Kardashians'.