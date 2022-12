Khloé Kardashian asume el fracaso de su matrimonio

Los últimos meses no han sido fáciles para la pequeña de las hermanas Kardashian, ya que la opinión pública ha estado puntualmente informada de los muchos contratiempos y problemas que rodearían al matrimonio de la estrella televisiva. Tras desvelarse la supuesta infidelidad en la que habría incurrido el jugador de baloncesto Lamar Odom --marido de Khloé Kardashian-- y haberse filtrado la noticia de que el deportista fue expulsado de la casa familiar por su negativa a someterse a una terapia de desintoxicación, la popular figura televisiva habría pasado de un estado de profunda "decepción" a sobrellevar todas las adversidades con filosofía y cierta tranquilidad.

"Khloé sigue muy disgustada y claramente irritada por todos los problemas que han surgido en torno a su matrimonio, pero sobre todo por el hecho de que se han propagado como el fuego a través de todo tipo de medios de comunicación. Pero ha llegado a un punto en el que ha aceptado con resignación todo lo que le venga, sabe que no puede vivir hasta el fin de sus días llena de amargura y por eso ha decidido despreocuparse por completo de su marido. Ni volverá a intervenir para ayudarle a superar sus adicciones ni tiene ninguna intención de salvarle de sus propios demonios", aseguró al portal E! News una fuente del entorno familiar de las Kardashian.

El punto crítico en el que estaría inmerso su matrimonio con la estrella de la canasta --un vínculo sentimental de más de cuatro años de duración-- habría motivado que Khloé haya empezado a desentenderse por completo de las hipotéticas necesidades de Lamar, aunque por el momento la hermana de Kim Kardashian se niega a plantearse solicitar el divorcio.

"Ahora mismo la situación está como está, y Khloé es consciente de que si está preocupada continuamente no será capaz de disfrutar ni un minuto de su vida. Ya que no es capaz de solventar los problemas que aquejan a su matrimonio, Khloé prefiere alejarse de ellos y no implicarse para evitar el sufrimiento. Todavía no está preparada para iniciar ningún proceso de divorcio, pero ya tiene claro que su matrimonio es insalvable", aseveró el mismo confidente.

Por: Bang Showbiz