Khloé Kardashian, a su madre y mánager: 'No puedo trabajar tanto, cancela cosas'

La popular Khloé Kardashian ha reconocido estar agotada con su agenda repleta de compromisos, una situación laboral de la que hace responsable a su madre y mánager Kris Jenner. Durante el episodio de 'Keeping Up With the Kardashians' emitido este domingo una estresada Khloé dejó clara su opinión a Kris durante un posado fotográfico para una revista: "Estoy a demasiadas cosas a la vez, con la aplicación, con [la marca de ropa] DASH, con el libro ['Strong Looks Better Naked'], que es mi peor pesadilla. No puedo más, no puedo trabajar tanto, cancela algo".

Pero su madre aseguró que Khloé era quien había accedido a hacerse cargo de tanto trabajo.

"No lo hice mamá. Eres una j*dida mentirosa", respondió la joven.

Kris se preocupa por sus hijas en todos los ámbitos, por lo que decidió que era una buena idea asistir con Kourtney, Kim y Khloé a terapia para mejorar su comunicación ya que considera que se pasan todo el día en los móviles.

"Estoy cansada de que no escuchen y soportar a Khloé diciéndome que cancele eventos. Como su mánager, no es profesional. Así que he decidido que Kourtney nos consiga una cita con su amiga Erica. Mi reunión de comunicación va a ser una gran herramienta para que ellas se centren en el momento, presten atención y no me griten", comentó Kris.

Finalmente las tres hermanas acudieron a la cita con la terapeuta, pero Kris no, un desaire por el que sus tres hijas decidieron sentar a Kris en una silla haciéndole una serie de preguntas tras las cuales le echaban agua y tiraban tarta en la cara si fallaba.