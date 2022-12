Kesha es la perfecta drag queen

La cantante Kesha ha entrado a formar parte, como miembro honorario, de la comunidad londinense de drag queens gracias a su estilo de vida y a su actitud despreocupada.

"Está loca. Es igual que una drag queen, es realmente graciosa. Fuimos juntas a Glastonbury y fue algo verdaderamente salvaje. Estábamos boca abajo en el barro, agarrando a todos los chicos. A ella le daba igual, se escapó de los mánagers, aunque a veces la cosa daba un poco de miedo, estábamos literalmente arrojándonos barro el uno al otro", reveló Lady Lloyd -quien participó junto a Kesha en su sencillo 'Pretty Lady'- a la agencia de noticias BANG Showbiz.

Lady Lloyd está convencida de que Kesha encarna a la perfección la actitud de las drag queens, por lo que siempre habrá un hueco reservado para la cantante en el seno de la comunidad de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales (LGBT).

"Trabajamos juntas porque bailé con ella en su gira y organicé varios desfiles de drag queens. Es por eso que la comunidad drag la quiere tanto, porque apoya todas nuestras actividades. 'We Are Who We Are' es una canción que escribió exclusivamente para mí, me dijo: 'Trata sobre ti y las drag queens'", añadió.

Kesha fue sometida a rehabilitación a principios de este año por culpa de un desorden alimenticio, algo que pasó totalmente desapercibido para los amigos de la artista.

"Había perdido mucho peso la última vez que la vi, estaba muy delgada. Había contratado a un entrenador personal y ya no bebía como solíamos hacerlo, pero no, no tenía ni idea", señaló.

Con todo, quiso dejar claro que la artista en estos momentos se encuentra "totalmente recuperada".