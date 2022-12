Kendra Wilkinson aún no supera la supuesta infidelidad de su marido

La estrella televisiva Kendra Wilkinson sigue intentando superar las duras acusaciones vertidas contra su marido, el exjugador de fútbol americano Hank Baskett, quien supuestamente le fue infiel con la modelo transexual Ava London. Por ello, se siente incapaz de volver a ver la "intensa y dramática" tercera temporada de su reality show, 'Kendra On Top', porque coincide con el momento en el que estaba intentando reconstruir su relación.

"No estoy preparada para verlo aún. No quiero reabrir las heridas que he estado intentado cerrar con todas mis fuerzas. Es muy intenso y dramático y [la temporada] está grabada en la época en la que Hank supuestamente me engañó. Nunca en un millón de años habría imaginado que esto nos pasaría a nosotros. Pensamos que todo el programa sería sobre el nacimiento de mi hija, pero terminó cambiando totalmente. Él ha admitido lo que pasó, pero no es lo que creéis", explicó a la revista new!

Kendra -madre de Hank Jr (5) y Alijah (10 meses) junto a su marido- estuvo cerca de solicitar un "divorcio relámpago", aunque ahora agradece que su amiga Jessica le hiciera cambiar de opinión mientras cuidaba de ella tras salir a la luz la supuesta infidelidad de Hank justo cinco semanas después de que diera a luz a su segunda hija.

"Mi mejor amiga Jessica me hizo cambiar de opinión. Ella se quedó conmigo. Me alimentó cuando llevaba un par de días sin comer. Fue la única persona que me recordó el tipo de hombre que es Hank. Él es el mejor. Si no fuera por ella, habría habido un divorcio relámpago. Estoy lidiando con las secuelas. Hank me ha contado lo que pasó y yo le he perdonado. Llevo mi anillo, le quiero y seguiremos casados", explicó.