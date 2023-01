Kendall y Kylie se acercan a Caitlyn Jenner con motivo del Día del Padre

Hace tan solo unas semanas Caitlyn Jenner se sinceraba en una entrevista acerca de la relación cada vez más distante que mantenía con todos sus retoños: los cuatro mayores -Burt (39), Casey (37), Brandon (36) y Brody (34)-, que son ya unos adultos independientes, y las jóvenes Kendall y Kylie Jenner, a quienes tuvo con su exmujer Kris Jenner.

En sus declaraciones, la antigua medallista olímpica evitaba dirigir ningún reproche a sus hijos, aunque si dejaba entrever cierta ansiedad de cara a lo que el futuro pudiera depararla y, más en concreto, respecto a quién estaría a su lado cuando lo necesitara.

Publicidad

Lee también: ¿Cambió a Andrea Valdiri? Esta sería la nueva conquista de Michael Ortega

"Paso mucho tiempo sola en casa. Tengo muchos hijos, pero en ocasiones, y debido a las circunstancias de la vida, me cuesta mucho mantener con ellos el contacto que teníamos antes. Es muy duro", reconocía en conversación con la revista digital Broadly. "Todos y cada uno de ellos han construido sus propias vidas, han pasado página. Y es normal porque todos somos humanos y solo vamos a estar un tiempo determinado en este mundo. Llegamos y nos vamos cuando todo está dicho y hecho. Pero espero que mi familia siempre vaya a estar ahí para mí".

En aquel momento los principales aludidos prefirieron no pronunciarse al respecto, más allá de en el caso de Brody, que se apresuró a aclarar -exclusiva de por medio- que Caitlyn no acudiría a su boda con Kaitlynn Carter por problemas de agenda, no porque ellos no la hubieran invitado.

Sin embargo, parece que las benjaminas del clan Jenner tomaron buena nota del sentimiento de soledad que transmitían las palabras de su progenitor y, de cara a la celebración del Día del Padre en Estados Unidos -el tercer domingo del mes de junio-, se han propuesto enmendar un poco sus acciones pasadas destacando el rol tan importante que Cait sigue jugando para ellas como mejor saben hacerlo: a través de las redes sociales.

Publicidad

"Feliz Día del Padre al alma que me crió", escribió la famosa modelo junto a una serie de antiguas fotografías de su infancia, tomadas antes de que Caitlyn iniciara su transición, y de otra instantánea más reciente en la que ella y su hermana aparecen posando junto a la ex atleta.

Publicidad

"Tengo mucha suerte de que seas mi padre", le aseguró por su parte Kylie, que para la ocasión también hizo un montaje con imágenes sacadas del álbum familiar.

Por: Bang Showbiz

Publicidad

Mira también:

Tommy Lee celebra el día del padre con un nuevo enfrentamiento público con su hijo

Mandy Moore quiere adoptar un hijo

'Los increíbles 2' hace heroico estreno en la taquilla de Estados Unidos y Canadá