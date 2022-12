Kendall y Kylie Jenner, entre los 25 adolescentes más influyentes del mundo

A estas alturas nadie puede negar la notoriedad que ha conseguido ganar el clan Kardashian-Jenner en los últimos tiempos, por eso la revista Time ha incluido a las dos hermanastras pequeñas de Kim Kardashian, Kendall (18) y Kylie Jenner (17), en la lista de los 25 adolescentes más influyentes del mundo, entre los que también se encuentran las hijas de Barack Obama y la cantante neozelandesa Lorde.

Según explica la publicación: "Juntas, las coprotagonistas de 'Keeping Up With the Kardashians' acudieron a importantes alfombras rojas, lanzaron su propia línea de ropa y de esmalte de uñas e incluso publicaron una novela para adolescentes este verano. Aunque también han tenido éxito por separado. Kendall ha desfilado para grandes diseñadores como Marc Jacobs, y Kylie, como joven emprendedora, ha lanzado una línea de extensiones para el pelo y espera poder convertirse en actriz. ¿Será lo próximo un videojuego para teléfonos móviles con el que recaudarán millones?".

Además de las hermanas Jenner, en el exclusivo ranking también aparece el hijo del actor Will Smith, Jaden Smith -con quien se vinculó sentimentalmente a Kylie Jenner-, por su capacidad de causar sensación en Twitter gracias a los reflexivos comentarios que comparte con sus más de 5 millones de seguidores.

"Lo que hace a Jaden conocido son sus reflexiones en Twitter, que son absurdas ('Cualquier cosa que veas en cualquier revista es mentira'), pero también profundas ('Cuando eres testigo suficientes veces de un ciclo que se repite, eres capaz de salir de él'). El joven actor se ha ganado el título de: 'Confucio de la era de internet'. Uno de sus últimos comentarios lo describe a la perfección: 'Ódiame o quiéreme. No importa. Pero estoy ocupando tiempo en tu mente'", dice la revista.

Otros grandes nombres de la lista son los de la actriz Chloë Grace Moretz, quien podría estar manteniendo un romance con Brooklyn Beckham, o el cantante Austin Mahone.

Lista de los 25 adolescentes más influyentes:

1. Mo'ne Davis - tiene 13 años y es jugadora de baseball

2. Sasha y Malia Obama - hijas del presidente de Estados Unidos de 13 y 17 años

3. Kiernan Shipka - actriz de 14 años conocida por su participación en la serie Mad Men

4. Jazz Jennings - 14 años. Ha sido entrevistada por Barbara Walters y se reunió con Bill Clinton

5. Flynn McGarry - joven chef de 14 años

6. Erik Finman - tiene 14 años y se ha destacado por ser el director de Botangle.com

7. Nash Grier - tiene 17 años y se ha hecho famoso por sus videos cómicos

8. Rico Rodríguez - se hizo popular por su participación en 'Modern Family'.

9. Ciara Judge, Émer Hickey, y Sophie Healy-Thow - ganadoras del primer premio de la 'Feria de Ciencias de Google'

10. Shawn Mendes - popular en Vine por versionar canciones

11. Jaden Smith - actor, popular por sus reflexiones en Twitter

12. Becky G - música de Youtube

13. Salma Kakar - ciclista profesional con 17 años

14. Lorde - cantante conocida internacionalmente

15. Lydia Ko - una de las tres mejores golfistas del mundo con 17 años

16. Chloë Grace Moretz - actriz

17. Kendall y Kiley Jenner - del clan Kardashian

18. Malala Yousafzai - 17 años. Ganó el Nobel de la Paz

19. Rachel Fox - actriz televisiva de 18 años

20. Bethany Mota - bloguera especialista en moda y belleza

21. Joshua Wong - activista chino

22. Austin Mahone - cantante

23. Tavi Gevinson - dirige una revista online para adolescentes

24. Megan Grassell - diseñadora de lencería

25. Troye Sivan - actor convertido en músico