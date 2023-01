Kendall Jenner también viaja en metro

Aunque la modelo Kendall Jenner está acostumbrada a viajar en jet privado o en primera clase, la semana pasada optó por el transporte público para desplazarse por Londres tras aterrizar en el aeropuerto de Heathrow desde París.

La joven ha publicado un vídeo en su página web KendallJenner.com en el que se la puede ver esperando en un andén de metro a que se abran las puertas para subir al vagón con su maleta.

"Aquí tenéis un pequeño anticipo de lo que mi hermana y yo estuvimos haciendo esta semana", escribió la maniquí junto al vídeo.

En las imágenes, Kendall aparece mirando a cámara muy sonriente, vestida con un traje pantalón de color negro y luciendo unos cascos de música del mismo tono. El resto de pasajeros del metro no parecen darse cuenta en ningún momento de que su compañera de viaje es una de las modelos más importantes del momento y la hermana pequeña de la famosa Kim Kardashian.

Kendall aterrizó en Londres tras pasar unos cuantos días trabajando en París con el director creativo de Chanel, Karl Lagerfeld. La joven, cuya carrera como maniquí ha despegado en los dos últimos años, ha reconocido que su frenético ritmo de trabajo puede llegar a resultar "agotador".

"He aprendido que ser modelo no es tan fácil como todo el mundo piensa. Implica muchos madrugones y acostarse muy tarde. Es agotador. Y también te obliga a viajar un montón... En ocasiones he pensado: '¿Qué pasará si no funciona? ¿Qué haré entonces?'. Todavía no he pensado en nada, pero está bien, aún soy joven", explicaba recientemente Kendall en una de las publicaciones de su web.