Kendall Jenner revela dónde y con quién fue su primer beso

La modelo Kendall Jenner (20) utilizó el juego de Verdad o Reto como excusa para poder darle un beso al chico que le gustaba, un compañero de clase cuyo nombre aún recuerda perfectamente.

"El beso fue con un chico que me gustaba muchísimo, desde aquí le mando un saludo a Chad Wilcox. Estuve coladita por él un montón de tiempo. Estábamos en casa de mi madre y empezamos a jugar a Verdad o Reto. Obviamente, el objetivo del juego era acabar besándonos. Kylie estaba siendo una entrometida, así que intentamos ir a lugares escondidos, como la cama elástica, pero Kylie seguía espiándonos y saliendo de repente de entre los árboles. No parábamos de decirle que se marchara y ella nos preguntaba: '¿Qué estáis haciendo?'. Nos siguió hasta el salón, y después a la habitación. La dejamos fuera bloqueando el pomo de la puerta con una silla y ella consiguió colarse dentro. Qué pesada. No paraba de decirnos: '¡Estáis siendo muy malos!'", explicó la joven maniquí en su aplicación.

Finalmente, Kendall y sus amigos se escondieron en el cuarto de baño porque era la única habitación de la casa a prueba de Kylie.

"Acabamos en el baño porque era la única habitación con pestillo. Y llegamos a la parte del beso en Verdad o Reto. Mi amiga Jessica y yo no queríamos besar a nadie delante de la otra, así que Chad y yo nos metimos en la ducha, detrás de la cortina. Y así ocurrió la magia de mi primer beso", bromeó Kendall.

