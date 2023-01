Kendall Jenner confesó que tuvo problemas de autoestima por culpa del acné

Antes de labrarse una carrera como modelo, Kendall Jenner tuvo serios problemas de autoestima durante sus años de instituto por culpa del acné.

"Cuando era más joven tenía mucho acné, ¡me acuerdo perfectamente! Lo que más me impresionó fue lo avergonzada que me hacía sentir. Arruinó completamente mi autoestima. Ni siquiera miraba a la gente a la cara cuando hablaba con ella. Me sentía marginada; cuando hablaba, lo hacía tapándome la cara con la mano. Por supuesto me gustaron algunos chicos mientras estaba en el instituto, pero jamás se me habría ocurrido ni mirarles", explica la joven en su página web.

Las hermanas mayores de Kendall -Kourtney, Kim y Khloé Kardashian- fueron quienes le ayudaron a superar sus complejos.

"Me ayudaron a lidiar con mis sentimientos y a superar esa etapa de mi vida", añade.

Finalmente, Kendall acudió a un "dermatólogo increíble" que le ayudó a librarse de los granos. Pero, aunque en los últimos tres años la maniquí no ha tenido problemas de piel, todavía sigue teniendo bajones de autoestima de vez en cuando.

"Poco a poco voy consiguiendo que no me importe tanto y me siento mucho mejor ahora que soy más mayor. Me he dado cuenta de que eso forma parte de la vida de algunas personas y de que no te define".

Por: Bang Showbiz