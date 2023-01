Kelly Clarkson fue 'chantajeada' por su discográfica para trabajar con Dr. Luke

La cantante Kelly Clarkson solo accedió a trabajar con Dr. Luke, a quien Kesha acusó de abusar sexualmente de ella durante la fallida batalla legal para romper el contrato en exclusiva que la une a él, obligada por su compañía discográfica, una experiencia que resultó muy "dura" para ella y que le dejó muy claro que el productor musical no es "buena persona".

"Voy a ser honesta sobre ese hombre, aunque no sé nada sobre la situación. Para mí, no es buena persona. Hemos tenido nuestras diferencias. Resulta complicado trabajar con él, degrada a los demás. Obviamente es un tipo con talento, pero ha mentido mucho. A nivel musical resultó muy duro para mí trabajar con él porque siempre miente a la gente y hace quedar mal a los artistas. Cuando hay tantos artistas a los que no les caes bien es por algo. Yo solo accedí a trabajar con él porque mi discográfica me chantajeó, literalmente. Fue un momento muy duro para mí. Teníamos a todo un equipo al que mantener, personas cuyo sustento dependía de nosotros, así que a veces tienes que tomar decisiones", explicó la artista a la emisora australiana KIIS 106.5.

Sin embargo, Kelly ha dejado claro que sus problemas con Dr. Luke fueron estrictamente profesionales y que él nunca intentó abusar de ella o agredirla.

"A mí nunca me hizo nada parecido", matizó.

Tras hacerse público el fallo del juez en la batalla legal de Kesha, Kelly echó mano de las redes sociales para dejar clara la mala opinión que tenía del productor.

"Estoy intentando no decir nada ya que no puedo decir nada amable de esa persona. Así que esta soy yo no hablando de Dr. Luke", tuiteó.