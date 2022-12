Keira Knightley fue amonestada por besar a su acompañante femenina en su graduación

La actriz Keira Knightley se quedó sin una fotografía oficial con la que recordar su baile de graduación porque sus profesores decidieron que resultaba "repugnante" que apareciese en ella protagonizando un beso con su acompañante femenina.

"Nos sacamos una fotografía en la que mi acompañante salía besándome. Nos dijeron que era repugnante. Cuando fuimos al sitio donde aparecían todas las fotos del baile para que comprases las que quisieras la nuestra no aparecía por ninguna parte. Resulta que no había sido aprobada porque era inapropiada", declaró la intérprete a Vulture.com.

Publicidad

Pero los problemas a lo largo de la velada no terminaron ahí, ya que al parecer la ropa de Keira y su amiga no resultaba "apropiada" para la ocasión, lo que a punto estuvo de costarle no ser admitida en el resto de actos escolares.

"Llegamos las dos una hora tarde. Yo estaba rodando 'Quiero ser como Beckham' y aparecí con unos pantalones de cuero y un top corto. Mi amiga fue modelo durante un tiempo, y en aquella época acababa de estar en París para una sesión de algo, y vino vestida como el chico, con una chaqueta negra y unos pantalones vaqueros rotos. Todos los demás estaban muy arreglados, obviamente. Uno de los profesores nos llevó a un lado y nos dijo que nunca podríamos volver a asistir a ninguna celebración si no aprendíamos a vestirnos de manera apropiada. Esa fue mi graduación. ¡Nos lo pasamos genial!", añadió.