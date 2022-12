Keira Knightley echa de menos el alcohol

La actriz inglesa Keira Knightley, que anunció su embarazo el pasado mes de diciembre, está deseando poder tomarse una copa una vez haya dado a luz. De hecho, el tener que acudir a la próxima gala de los Óscar, en la que está nominada a Mejor Actriz de Reparto por su interpretación en 'Descifrando Enigma', y no poder beber absolutamente nada le hace padecer.

"No puedo beber. Estoy nominada a un Óscar y no puedo beber en los Óscar. Fui al médico -ya sabes, tienes que hacerte muchas revisiones cuando estás embarazada- y la doctora me preguntó si tenía alguna pregunta, y le dije '¡Sí! ¿Cuándo puedo beber? ¡Por favor, solo quiero un cóctel margarita!'", bromeó Keira en el programa de Ellen Degeneres.

Pero si hay alguien que ya se encarga de beber por ella es su marido James Righton.

"Mi marido se lo está pasando genial. Yo estoy comiendo por dos y él está bebiendo por dos. [En los eventos] hay mucho champán gratis y como yo estoy embarazada él cree que debe tomarse mis copas. Todas ellas", añadió.