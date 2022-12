Katy Perry se reúne con su exnovio Rob Ackroyd

La estrella del pop no solo ha aprovechado su visita a Inglaterra para deleitar a sus seguidores con varios conciertos enmarcados en su gira 'Prismatic Tour', sino que también ha sacado el máximo partido a su tiempo libre al encontrarse de nuevo con el hombre que un día ocupó su corazón, el guitarrista Rob Ackroyd, con quien disfrutó hace unos días de una agradable velada llena de confidencias y diversión.

"Katy y Rob no dejaban de intercambiar gestos de cariño y no dudaron en besarse apasionadamente cuando pensaron que la ocasión era propicia. Parece que han vuelto a ser una pareja con todas las letras, o al menos da la impresión de que sigue existiendo una atracción muy fuerte entre ellos", reveló una fuente al diario The Sun.

Publicidad

Aunque los recitales de Katy Perry en Londres se han visto definidos por la confluencia de todo tipo de celebridades, como las modelos Cara Delevingne y Suki Waterhouse, además de la actriz Selena Gomez, fue precisamente la presencia de Rob Ackroyd -miembro del grupo Florence and The Machine- entre el público lo que llamó la atención de sus más allegados y, además, lo que ha disparado ahora las especulaciones sobre el renacer de su romance.

"Nos quedamos todos anonadados cuando los vimos besarse y abrazarse como si no hubiera ocurrido nada en los últimos dos años. Después de varias relaciones que no han funcionado, Katy parece haberse dado cuenta de que el único hombre que de verdad no le ha decepcionado desde su divorcio [de Russell Brand] es Rob. Y eso se nota cuando están juntos", añadió el mismo informante.