Katy Perry pide una cita a un jugador de fútbol por televisión

Katy Perry aprovechó su paso por el programa televisivo 'College GameDay' de la cadena ESPN para compartir con los espectadores sus previsiones sobre el resultado de los partidos del fin de semana al mismo tiempo que aprovechaba para dar un pequeño empujón a su vida sentimental pidiéndole en antena al jugador de fútbol americano Trevor Knight, de los Oklahoma Sooners, que la llamase por teléfono para conocerse en persona.

"Voy a apoyar a este jugador basándome en su atractivo. Trevor Knight, ¿puedes oírme? El quarterback de Oklahoma, por favor. Voy a apostar por él. Y Trevor, ¡llámame!", declaró Katy ante las cámaras.

Aunque Trevor aún no ha respondido públicamente al ofrecimiento de la estrella del pop, su hermano mayor Tyler ha tenido la amabilidad de informarle de que el deportista mantiene una relación estable con otra mujer pese a lo cual se ha sentido "tremendamente halagado" por su interés. Sin embargo, Tyler se ha ofrecido a ocupar su lugar en una velada con Katy, no sin antes advertirle que no tiene demasiado en común físicamente con su famoso hermano.

Pero cualquier hipotética cita de Katy -quien estuvo casada con el humorista Russell Brand- tendrá que esperar a que concluya su gira 'Prismatic' cuya última parada en Memphis ha permitido a la cantante reencontrarse con sus raíces.

"Estoy muy feliz de que todo mi equipo haya tenido la oportunidad de descubrir el regalo de la meditación trascendental hoy. Imaginen la energía que vamos a desprender a partir de ahora. Además estoy muy contenta de estar en Memphis, la ciudad natal de mi padre", escribió la cantante en Twitter este domingo.

