Katy Perry pensó en suicidarse tras su divorcio

La estrella del pop no ha dudado en desahogarse sobre los dramáticos efectos de su divorcio de Russell Brand en su último sencillo, 'By the Grace of God', un tema que expone con claridad la profunda depresión en la que estuvo inmersa Katy Perry por un desengaño sentimental que, como ella misma explica, hizo derrumbar los cimientos de su idealista visión de la vida.

"No voy a mentir y decir que aquellas cosas que no te matan te hacen más fuerte. La verdad es que estuve muy jodi** y sin moverme de la cama en dos semanas, pensando en cosas inimaginables como quitarme la vida para dejar de sufrir. De eso trata básicamente la canción, de lo mucho que me dolió todo y del golpe tan fuerte que me llevé [por el fin de mi matrimonio]", reveló la estadounidense al suplemento cultural del periódico Sunday Times.

Durante la crisis matrimonial y el consiguiente proceso de divorcio del humorista británico, Katy trataba de disimular públicamente el sufrimiento cultivando su faceta más hedonista gracias al exitoso disco 'Teenage Dream': un trabajo optimista y soñador que contrastaba claramente con la profunda tristeza que envolvía la existencia cotidiana de la artista.

"Tendría que haber llamado a este disco 'Realidad Adulta' en vez de 'Teenage Dream' ['Sueño Adolescente'], porque tan pronto como mi matrimonio se hizo pedazos, sentí que me pegaban un puñetazo en el estómago que me bajaba de la nube y me mandaba al suelo de una patada en el culo. A diferencia de los temas de los que habla el álbum, yo me encontraba ya en otro mundo, encarando la realidad y dándome cuenta de que la vida no es de color de rosa", explicó la afamada vocalista, quien al menos se siente aliviada al recordar cómo la dramática experiencia le ayudó a desarrollar esa confianza en sí misma de la que antes carecía.

"Cuando lancé mi disco anterior, proyectaba una fuerza y una seguridad que en mi interior no existían. Ahora puedo decir que mi imagen pública y mi carácter son perfectamente compatibles", concluyó.

