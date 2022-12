Katie Holmes se olvida a menudo de usar joyas

La actriz Katie Holmes tiene una amplia colección de joyas que disfruta observando porque cada una de las piezas le trae recuerdos de un momento de su vida, aunque es cierto que no suele usarlas muy a menudo porque suele olvidar ponerse anillos o pendientes en su día a día.

"Me encanta mirar mi joyero porque es como ver un álbum de fotos, pero no llevo muchas joyas, para ser honesta, me olvido de ponérmelas", declaró a la revista HELLO!

Entre las piezas que guarda Kate hay algunas que su hija Suri le ha regalado, así como otras recibidas en momentos clave de su vida, como un collar familiar que heredó al cumplir 16 años.

"Casi todo lo que tengo es de Claire's, pendientes de oso panda o corazones que mi hija me ha regalado y que guardo como un tesoro. Piezas algo más importantes son las que provienen de celebraciones puntuales, como cumpleaños. Tengo todavía el collar de mis 16 años, que es el mismo que mis hermanas utilizaron cuando cumplieron esa edad. Como soy la menor lo sigo teniendo, pero tendré que dárselo a mi sobrina dentro de poco".