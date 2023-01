Katie Holmes otorga prioridad absoluta a su papel de madre

Compaginar exitosamente el plano laboral con las obligaciones domésticas puede resultar una tarea complicada incluso para los famosos, que en ocasiones se ven obligados a dar prioridad a uno u otro ámbito. Ese es precisamente el caso de la actriz Katie Holmes (38), quien desde que se convirtiera en madre en el año 2006 durante su ya extinto matrimonio con Tom Cruise (54), se ha ocupado casi en exclusiva de cuidar de su pequeña Suri (10) y de hacer todo lo posible para garantizar su bienestar.

"Mi hija es la persona más importante en mi vida, y ahora mismo criarla va por delante de mi trabajo. Es muy importante para mí estar presente y que ella tenga una infancia estable e inocente. Me siento muy afortunada de hacer lo que hago, pero no hay nada en el mundo mejor que ver que a tu hijo lleva una vida satisfactoria", explicó la intérprete en una entrevista concedida a la revista 'Town&Country', antes de confesar que le invaden sentimientos contrapuestos cada vez que piensa en que su hija es cada año un poco más madura e independiente.

Quizás por eso la intérprete estadounidense, quien ha experimentado en primera persona los sinsabores de un escrutinio mediático especialmente intenso durante su fallido matrimonio con Tom Cruise, se esfuerza sobremanera a la hora de asegurarse de que su niña crece en un ambiente familiar tranquilo, ajeno al interés que genera su figura y a las habladurías de la opinión pública.

"En el mundo de hoy en día, muchos famosos quizá protegen a sus hijos de los medios, pero en mi casa, sabemos que lo que se publica no es verdad, así que no le prestamos atención", confesó en la misma conversación.

El carácter metódico que exhibe Katie Holmes a la hora de afrontar la popularidad, y el trabajo de unos reporteros gráficos que considera "irremediable", recuerda de alguna forma a la actitud que en su momento mostraba la siempre exquisita Jackie Kennedy, y no es para menos teniendo en cuenta que la guapa actriz -que se pondrá por segunda vez en el papel de la mítica primera dama en la nueva miniserie 'The Kennedys: After Camelot"- asegura tener a la esposa del presidente Kennedy como clara fuente de inspiración, sobre todo por su papel de madre y esposa entregada.

"Era tan elegante, incluso cuando estaba asustada o se sentía triste. Admiro muchísimo su afán de proteger el apellido Kennedy, a su marido, y el esfuerzo que hizo para que sus hijos crecieran con los pies en el suelo y que triunfaran por méritos propios", manifestó la actriz.

