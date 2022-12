Kate Winslet: 'Las malas experiencias definen quién eres'

La actriz Kate Winslet (39) -que es madre de Mia (14) fruto de su matrimonio con Jim Threapleton, de Joe (11) con el director Sam Mendes y de Bear (14 meses) con su actual marido Ned Rocknroll- no se arrepiente de los momentos de dificultad por los que ha pasado en su vida porque tanto los momentos buenos como los malos han hecho que ella y sus hijos sean quienes a día de hoy son.

"Creo que es muy importante enseñar a tus hijos a sufrir hasta cierto punto. Te digo honestamente que no cambiaría nada. Incluso con todas las cosas malas. No importa los malos tiempos, todo importa, porque esas cosas definen quién eres. Y si no te gusta cómo eres entonces estás jod*do, ¿no?", declaró al último número de la edición británica de la revista Harper´s Bazaar, donde también critica a las famosas que vuelven a su peso normal a las pocas semanas de haber dado a luz, algo que ella considera "imposible".

"Hay una gran parte de mí -ahora más que nunca- que siente un gran sentido de la responsabilidad por cómo el resto de mujeres se ven a sí mismas. Cuando tienes un bebé por ejemplo. ¿He estado a dieta para perder los kilos que he ganado en el embarazo? No, no lo he estado. Por lo que no querría ser una de esas mujeres que tras 12 semanas ya están de nuevo en forma. Cuando leo esas cosas pienso: 'Jo***, eso es realmente imposible'".