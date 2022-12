Kate Winslet escondió su último embarazo durante meses

La actriz Kate Winslet dio a luz a su tercer hijo, Bear Blaze -primero con su actual marido, Ned Rocknroll- hace 18 meses, en diciembre de 2013. Sin embargo, fue bastante reacia a comunicar la noticia de su embarazo en el set de rodaje de 'A Little Chaos', película en la que trabajaba por ese entonces, ya que "no quería que la gente hiciera un drama" de aquello.

"No quería que la gente hiciera un drama de la situación. Que una mujer esté embarazada no quiere decir que tenga que dejar de hacer cosas... Simplemente sigues adelante con ello, así que eso hice", explica la actriz -madre también de Mia y Joe de sus anteriores matrimonios- a la revista Us Weekly.

Kate se vio obligada a llevar incómodos corsés durante la grabación de la cinta, que coincidió con el primer trimestre de embarazo, pero simplemente siguió adelante con ello porque era necesario para el personaje, aunque advirtió al director Alan Rickman de que sus pechos podían crecer de tamaño.

"El corsé que utilizábamos llegaba solo hasta el ombligo. Así que ese no era el problema, realmente era ¡qué hacer con los pechos! Le dije a Alan: 'Quizás deberías aceptar que mis pechos van a crecer enormemente'. Y él contestó: 'Creo que podré con ello'".

Por: Bang Showbiz