Kate Winslet: 'De joven me dijeron que solo conseguiría papeles de chica gorda'

La actriz Kate Winslet aprovechó su gran momento este domingo tras recoger el BAFTA a Mejor Actriz de Reparto por su trabajo en 'Steve Jobs' para animar a todas las jóvenes a que sigan su ejemplo y no renuncien a sus sueños.

"Cuando era joven, cuando tenía 14 años, una profesora de interpretación me dijo que me iría bien si no me importaba conformarme con papeles de chica gorda. Bueno, ¡mirad donde estoy ahora! Así que en lo que siempre pienso en estos momentos es en todas esas mujeres jóvenes que han sido menospreciadas por una profesora, una amiga o incluso sus padres: sencillamente no escuchéis nada de lo que os digan, porque es lo que hice yo. Yo seguí adelante y superé mis miedos e inseguridades. Simplemente seguid haciéndolo y creed en vosotras mismas", aseguró Kate ante los medios tras bajar del escenario.

En su discurso de agradecimiento, Kate dedicó su premio a sus padres, a su marido Ned Rocknroll y a sus tres hijos: Mia Honey (15), Joe Alfie (12) y Bear (2).

"Gracias a mi increíble marido Ned, que le ha cedido su asiento a mi madre para que pudiera sentarse junto a mí. Neddy, estás en algún lugar de esta habitación, ¡sé que lo estás! Hola cariño, ¡feliz Día de San Valentín! Gracias a mis hijos, quienes estarán probablemente más emocionados en este momento que yo. Y a mis maravillosos padres, os quiero mucho", comentó.

La intérprete ya había ganado el BAFTA por sus papeles en las películas 'Sentido y sensibilidad' y 'El lector' en 1996 y de 2009 respectivamente.