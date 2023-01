Kate Upton está harta de los preparativos de su boda

Cuando quienes se casan son una estrella del deporte como el jugador de béisbol Justin Verlander y una de las modelos más famosas del mundo, Kate Upton, las expectativas sobre la boda en cuestión aumentan hasta niveles estratosféricos.

Aunque la también actriz no se arrepiente de haber decidido pasar por el altar con su chico, sí ha empezado a cansarse ya de la tediosa planificación de su gran día.

"Estoy muy emocionada con el compromiso y con la perspectiva de casarme con él. Lo único malo son los preparativos", ha admitido en una entrevista a 'Extra', en la que ha reconocido que ni siquiera ha sido capaz de elegir aún una fecha. "Al final va a ser un día perfecto sea cuando sea, lo importante es que estemos rodeados de nuestra familia y amigos".

Eso no es lo único que le falta a la explosiva rubia. De momento, tampoco ha encontrado el vestido de sus sueños con el que dar el 'sí quiero' a su futuro marido, pero por ahora aún no ha comenzado a estresarse demasiado ante la posibilidad de no encontrar qué llevar en su propio enlace.

"Hay tantos vestidos y diseñadores maravillosos que me lo estoy pasando muy bien observando todas las posibilidades. Mr hace mucha ilusión verlo acabado", apunta.

Por otra parte, Kate tampoco está siguiendo una dieta especial de cara a la boda al haber renunciado hace ya tiempo a ellas. De hecho, por norma general ni siquiera se molesta en pesarse, debido a que lo importante para ella es sentirse fuerte, no lo que le indique una báscula.

