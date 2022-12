Kate Moss volará a Estados Unidos para salvar su matrimonio

No da todo por perdido la guapa Kate Moss en su relación con el músico de The Kills Jamie Hince, con quien rompió el mes pasado tras cuatro años de matrimonio, por eso está decidida a reencontrarse con él durante el descanso de su gira por Estados Unidos, para ver si en el rescoldo queda llama o al menos una mínima chispa que les permita mantener una relación cordial.

"Van a encontrarse para ver si todo está perdido. Siguen preocupándose el uno por el otro. Ha habido varias llamadas telefónicas. Kate sigue llevando su anillo de boda y está desesperada por ver a Jamie antes de que este retome su gira el mes que viene. No va a aceptar un no por respuesta, y Jamie sigue preocupándose por ella. Él sabe que tienen muchas cosas que solventar", ha contado una fuente al periódico Daily Mirror.

Desde que su relación con Jamie se rompiera, Kate ha buscado consuelo en su exnovio Jefferson Hack -padre de su hija Lila Grace (12)- viajando a las cataratas del Niágara de vacaciones. Y aunque sabe que las cosas entre ella y Jamie están mal, espera al menos permanecer como amigos, como ha hecho con sus otras parejas.

"Kate y Jefferson se han estado viendo mucho y él la ha estado ayudando a permanecer con los pies en la tierra. Ella ha estado saliendo de fiesta menos y quiere ver si puede intentarlo de nuevo con Jamie. Si los dos se dan cuenta de que no funciona, quiere al menos seguir siendo amigos. Kate y Jefferson lo han conseguido, por lo que no ve por qué no podría funcionar con Jamie", añade el informante.