Kate Mara nunca viajaría al espacio

La actriz Kate Mara nunca ha sentido ningún deseo de explorar el espacio exterior, e interpretar a una astronauta en la película 'Marte' ('Misión Rescate' en Hispanoamérica) no ha hecho más que reafirmar este sentimiento.

"No, no quiero ir al espacio en absoluto. No quería ir antes de hacer esta película, y desde luego tampoco quiero ir ahora que sé mucho más sobre el tema. Da demasiado miedo", confesó en exclusiva la intérprete a la agencia de noticias BANG Showbiz.

Publicidad

Para Kate trabajar junto a Matt Damon -que en la película interpreta a un astronauta que es abandonado en Marte por accidente- en un proyecto del famoso director Ridley Scott era una oportunidad demasiado buena para dejarla escapar.

Cuando le preguntaron sobre sus razones para aceptar el papel este jueves en el estreno europeo de la película en Londres, Kate respondió: "La primera de todas fue el director, Ridley Scott. Fue maravilloso tener la oportunidad de trabajar con Ridley, siempre había querido trabajar con él. Y con Matt Damon también".

Kate estuvo acompañada sobre la alfombra roja de Leicester Square por Ridley, Matt y sus compañeras de reparto Jessica Chastain y Kristen Wiig.

Por: Bang Showbiz