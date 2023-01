Kate Hudson disfruta de la vida de soltera

La actriz Kate Hudson se separó de su prometido Matt Bellamy en 2014 tras cuatro años juntos pero a pesar de lo doloroso que resultó la ruptura, la intérprete reconoce que le ha servido para conocerse más a sí misma.

"Es bueno familiarizarte contigo misma estando sola. El objetivo cuando comienzas una relación no es terminar con esa relación, sino que dure. Pero si no funciona, no puedes forzar las cosas", cuenta en el número de diciembre de la revista Harper's Bazaar.

Pero pese a estar experimentando esta agradable nueva sensación, Kate tiene claro que siempre se esforzará por mantener una buena relación con sus exparejas por el bien de sus hijos, Ryder (11) fruto de su fallido matrimonio con Chris Robinson y Bingham Bellamy (4) de su relación con Matt.

"El final de una relación es doloroso y puedes elegir entre seguir así o replanteártelo. Si Matt y yo tuviéramos una gran relación seguiríamos juntos pero decidimos seguir por separado porque tenemos diferentes visiones sobre cómo queremos vivir nuestras vidas. Eso no significa que no podamos reconstruir algo por el bien de los niños", contaba recientemente a la revista Allure.