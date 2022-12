Kate del Castillo teme que no le den trabajo

A diferencia de muchos de sus compañeros de profesión de origen latino, Kate del Castillo nunca rechazaría interpretar de nuevo a un personaje relacionado con el mundo del narcotráfico únicamente por temor a ser encasillada, ya que a sus 42 años lo único que le genera angustia es la idea de no recibir ofertas profesionales.

"No, la verdad es que no me da miedo que me encasillen en el tema del narcotráfico, lo que me da miedo es más bien que no me den trabajo. He hecho otras cosas después de la serie 'La reina del sur' [sobre la vida de la narcotraficante Teresa Mendoza] que no tienen nada que ver con el narco, como aquel trabajo en el que interpreté a un travesti [la cinta 'K-11'], así que no creo que se me encasille", reveló la intérprete al periódico Excélsior.

A nivel personal, Kate -quien en breve estrenará la serie 'Dueños del paraíso', donde interpreta a la viuda de un capo de Miami- está viviendo un momento de gran estabilidad aunque haya al mismo tiempo resurgido en ella un espíritu rebelde que le lleva a querer experimentar cosas nuevas.

"No me arrepiento de nada de lo que he hecho en mi vida, excepto de que no me la pasé tan bien cuando era más joven, pues era muy responsable y me tomaba las cosas muy a pecho. Eso no significa que ahora no lo sea, pero he aprendido a canalizar todo eso. Lo único que te puedo decir es que me voy a dormir tranquila a mi cama y que tengo el deseo de hacer cosas que no pude hacer antes", apuntó.

Esa misma filosofía vital es la que permite a Kate sentirse extremadamente a gusto con su trayectoria sentimental a pesar de tener a sus espaldas un matrimonio fallido con el actor Aarón Díaz y otro con el exfutbolista Luis García Postigo, y estar actualmente soltera.

"Estoy solterísima, ya tengo un montón de tiempo así. Ya hasta perdí la cuenta, como un año y medio o dos por lo menos", confesaba recientemente, haciendo gala de su desparpajo habitual durante una entrevista con el programa 'Ventaneando'.