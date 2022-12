Kate del Castillo critica la celebración del Día de los Caídos

A la actriz Kate del Castillo siempre le ha gustado ir a contracorriente, tanto en su vida personal como profesional, una filosofía vital que ahora le ha llevado a no sumarse a la celebración del Día de los Caídos, que recuerda a los soldados estadounidenses muertos en combate. Mientras la mayoría de sus compañeros de profesión han querido presentar sus respetos a través de las redes sociales en una fecha tan señalada, la mexicana ha optado por expresar su disconformidad con el mensaje que representa.

"¿Por qué recordar a los valientes? No debería haber guerras en un primer lugar. ¿Los gobiernos mandando a nuestros seres queridos a morir por sus errores? Día de los Caídos", escribió Kate en su cuenta de Twitter, que se apresuró a matizar sus palabras tras comprobar el estupor que había generado su tuit.

"¡Estoy de acuerdo! Hay que recordarles igualmente y presentar nuestros respetos por su valentía. Mi corazón está con sus familias", afirmó la actriz en respuesta al mensaje de uno de los fans que afeaba su falta de consideración.

Kate también se muestra igual de sincera al hablar de su decisión de no tener hijos, que se ha visto obligada a explicar en varias ocasiones para su sorpresa. Desde su punto de vista, no hay nada extraño en el hecho de que nunca haya querido convertirse en madre, ni siquiera cuando estaba casada.

"Nunca he tenido ganas de tener hijos, creo que cuando estaba casada todavía menos. O sea, no. Con todo el cariño y el amor que me merecen los varios esposos que he tenido. Si hubiera querido ser mamá, ya sería madre hace muchísimos años, pero nunca he querido. Pero nunca he dicho tampoco: 'No voy a ser madre'. Ahora me quedan como tres minutos, así que creo que ya no pasará. Tampoco sería madre soltera ni adoptaría", declaraba en el programa 'El Gordo y la Flaca' de la cadena Univisión.