Kate Bosworth bebe un chupito cada vez que el equipo favorito de su marido anota un touchdown

En un intento por hacer algo más ameno el visionado de los partidos de fútbol americano de los Dallas Cowboys a los que tan aficionado es su marido, la actriz Kate Bosworth se ha inventado un juego que consiste en beber un chupito de whisky cada vez que el equipo en cuestión anota un touchdown.

"Me casé con el equipo. Mi marido es un gran fan de los Dallas Cowboys, como su padre. Es algo de familia. Mi marido y yo tenemos un acuerdo, cada vez que anotan un touchdown tomamos un chupito de whisky, lo cual me parece muy justo", reveló la intérprete a su paso por el programa 'The Tonight Show Starring Jimmy Fallon'.

Sin embargo, Kate no pudo continuar con esa tradición este domingo durante el partido que enfrentó a los Cowboys con los Green Bay Packers al no contar con la compañía de su marido.

"En este partido no está Michael, así que nada de beber... ¡Pero lo celebro de todas formas!", escribió en su cuenta de Instagram, donde dejó claro que con el tiempo ella misma se ha convertido en una forofa del equipo independientemente de su desempeño sobre el terreno de juego: "No importa perder, no importa el motivo. Estoy muy orgullosa de los Dallas Cowboys. Son unas superestrellas que se dejan la piel. Fan de por vida".