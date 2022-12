Kanye West tendrá tantos hijos como Kim Kardashian quiera

El rapero Kanye West está decidido a conceder todos sus deseos a su mujer, Kim Kardashian, por lo que si ella quiere darle un hermanito o hermanita a su hija North (19 meses), él lo acepta de buen grado.

"Sí, lo estamos intentando. Yo solo quiero lo que Kim quiere", señaló Kanye en el programa 'The Ellen DeGeneres Show' que se emitirá hoy jueves.

El fuerte lazo que le une a Kim le ha enseñado en este año de matrimonio a ser más moderado en sus comentarios y a ser más protector, de él mismo y de los suyos.

"He aprendido a cómo comprometerme más, que es algo que tienes que entender cuando te asocias con alguien en algún negocio. Y he aprendido a callarme más. Creo que soy un ser humano mejor gracias a Kim y a mi hija. Y tengo siempre alguien que me hace pensar en volver a casa. También soy más protector conmigo mismo por mi familia. Hay cosas que he hecho en el pasado que fueron consideradas malas, pero realmente estaba dando la cara por otras personas o por la cultura, de alguna manera, pero ahora tengo que tener siempre eso en mi mente. Que tengo una familia a la que proteger también", añadió.