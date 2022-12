Kanye West 'tembló de nervios' al recibir su título honorífico

El rapero Kanye West le prometió a los 900 alumnos de la escuela del Instituto de Arte de Chicago que acudieron este lunes a la ceremonia de entrega de su título honorífico que a partir de ahora se encargaría de hacer sus vidas "más fáciles" porque ya no tendrían que justificar su talento como artista gracias a su flamante diploma.

"Me he puesto un poco nervioso, y no es algo que me suceda a menudo. Son los nervios de la humildad y la modestia al recibir un honor así. Es una humanización, el darse cuenta de que están reconociendo tu trabajo. Y todo lo que podía pensar mientras estaba sentado allí, temblando un poco, era que tenía que deshacerme de ese sentimiento. Necesitaba no estar nervioso. Esta distinción va a hacer vuestras vidas más fáciles. Dos razones: Ya no tendréis que defenderme tanto. Y me voy a ocupar de que vuestras vidas sean más fáciles", aseguró la estrella de la música durante su discurso de agradecimiento.

Kanye -que abandonó la universidad de Chicago para perseguir su sueño de triunfar en el rap- también quiso compartir con los jóvenes estudiantes alguno de los trucos que a él le han resultado muy útiles para evadir la polémica en la medida de lo posible a lo largo de su carrera.

"Soy un artista pop. Así que mi medio es la opinión pública y el mundo es mi lienzo. 'Lo siento' es algo que podéis usar mucho, os dará la oportunidad de expresar vuestra opinión. Pedid perdón por ello. Y dad vuestra opinión otra vez. La gente dirá: '¡No tienes que pedir perdón por lo que piensas!'", apuntó.