Kanye West seguirá la misma dieta que Kim Kardashian

Tras comprobar cómo Kim Kardashian recupera rápidamente su figura tras dar a luz a su hija North, nacida el pasado 15 de junio, gracias a la popular dieta del doctor Robert Atkins, el cantante Kanye West podría estar pensando en perder peso siguiendo el mismo régimen alimenticio.

"Desde que tuvo a North en junio, Kim ya ha perdido 19 kilos con la dieta Atkins y ahora Kanye también podría hacerla. Él ganó 6 kilos durante el embarazo de Kim porque no controlaba las comidas, tomaba lo que quería. Ahora está tratando de perder peso", confesó una fuente al diario Daily Mirror.

Para favorecer la ansiada pérdida de peso, Kanye también ha decidido apuntarse a un bootcamp (entrenamiento militar) junto a su novia. De esta forma, el rapero espera que los efectos de la dieta Atkins -basada en un alto consumo de proteínas y pocos carbohidratos-, puedan percibirse cuanto antes en su figura.

Aunque la popular estrella televisiva sigue a rajatabla este régimen, Kim reconoció que no pudo suprimir por completo los carbohidratos de su menú porque si no no podría amamantar correctamente a su bebé.

"Las madres primerizas necesitan ingerir la cantidad adecuada de calorías para estar en las mejores condiciones y poder así dar de mamar a su bebé. Es una buena forma de seguir una dieta equilibrada que le permita perder peso a la vez que cuida de su hija", aseguraba una representante de la popular dieta al diario Daily News.

Por: Bang Showbiz