Kanye West quiere que su boda sea 'el mayor espectáculo del mundo'

Tan solo unos días después de alquilar el estadio T&T Park de San Francisco para pedirle matrimonio a Kim Kardashian , el rapero Kanye West ya está inmerso en la preparación de su idílica boda para la que no escatimará en gastos, ya que su idea es celebrar "el mayor espectáculo del mundo".

"Kanye quiere que su boda sea el mayor espectáculo del mundo. Quiere hombres comedores de fuego, acróbatas y también artistas internacionales, como Jay Z, para que actúen durante la ceremonia. Incluso ha pensado en alquilar elefantes para que Kim y él puedan subirse a ellos, además de comprar máscaras de la casa Maison Martin Margiela elaborados con multitud de joyas para llevarlas puestas en el altar", reveló una fuente a omg! de Yahoo!

De hecho, su esfuerzo por hacer de su ceremonia un acontecimiento inolvidable ha hecho que Kanye quiera sumar a la celebración principal en Los Ángeles dos fiestas exclusivas en Nueva York y Miami, por lo que no ha dudado en contratar cinco nuevos asistentes que le ayuden a organizar cada una de ellas.

"Kanye va a gastar lo que considere necesario en su boda. Quiere que el evento principal sea en Los Ángeles pero también quiere organizar fiestas en Nueva York y Miami. De hecho, ha contratado a cinco nuevos empleados para que le ayuden a planear todo, e incluso ha bromeado con organizar un espectáculo más grande que la boda real", comentó el mismo confidente.

A pesar de que su unión matrimonial será también uno de los días más especiales para la madre de Kim, Kris Jenner, Kanye no ha accedido a sus deseos de que el íntimo acto forme parte del reality show que protagoniza su pareja junto a sus hermanas, 'Keeping Up With The Kardashians', lo que no ha gustado a su futura suegra.

"Kris [Jenner] quiere que la boda forme parte del show pero no ha conseguido convencer a Kanye", explicó el informante

Por: Bang Showbiz