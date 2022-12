Kanye West quiere que Kim Kardashian deje de trabajar los domingos

El rapero Kanye West está desesperado por conseguir que su mujer, la televisiva Kim Kardashian, aparque a un lado durante un día a la semana sus múltiples proyectos profesionales para dedicar todo su tiempo a la familia que ambos han formado junto a su hija North West (19 meses).

"Definitivamente hay ocasiones en las que quieres disfrutar de un día libre. Kanye siempre dice que si pudiéramos tomarnos simplemente los domingos de descanso para estar juntos, eso ya sería un gran paso. Si pudiéramos fijar un día cada semana para hacer algo así. Pero no renunciaría a la carrera y a la vida que tengo ahora. Me siento muy afortunada por las oportunidades que tengo, tanto yo como mi familia, y por poder viajar alrededor del mundo juntos", aseguró a la revista Closer.

Pero el deseo de Kim de continuar manteniendo una vida profesional a tiempo completo no significa que esté dispuesta a descuidar la parte más importante de su vida: los momentos junto a su familia.

"Mi marido y mi hija me hacen feliz. Mi parte favorita es cuando North se despierta por las mañanas. Si tengo los ojos cerrados siempre me pone la nariz en la cara. Cuando los abro me mira como diciendo: '¡Ahí estás!'. Es lo más adorable que te puedas imaginar", añadió.