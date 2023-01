Kanye West insulta a Escobar y asegura que es más influyente que él

El rapero Kanye West fue grabado en pleno ataque de ira entre bambalinas antes de presentar el programa 'Saturday Night Live' este fin de semana. En el audio obtenido por el periódico New York Post se puede escuchar al polémico artista refiriéndose al equipo del programa como "blancos hijos de p**a", gritando lindezas como "no me jod**s" y asegurando que era "un 50% más influyente" que figuras como Stanley Kubrick o Pablo Picasso.

"Vamos hermanos, vamos. ¿Están jodi**mente locos? Un 50% más influyente. Stanley Kubrick, San Pablo apóstol, los jodi**s Pablo Picasso y Escobar... soy un 50% más influyente que cualquier otro ser humano. No me jo**is, no me jo**is, no me jo**is. Un 50% más, vivos o muertos, un 50% más durante al menos los próximos mil años. Stanley Kubrick, sí", se escucha decir al rapero en la cinta de audio.

Kanye no despotricó únicamente contra el personal del programa, también tuvo unas cuantas palabras desagradables para la cantante Taylor Swift, a quien ya atacó en su nuevo sencillo 'Famous', en el que habla de mantener relaciones sexuales con ella además de atribuirse el mérito de haberla hecho famosa.

"Mira esto, cambiaron mi p**o escenario del 'SNL' sin preguntarme. Ahora estoy mosqueado. Eso y Taylor Swift, la muy falsa. Ahora no voy a hacer esto. Estamos reventando el pu** internet", afirma Kanye en la cinta.

El arrebato de Kanye supuestamente estaría relacionado con los cambios que se realizaron en el estudio del programa sin consultarle antes. Su mujer, Kim Kardashian, madre de sus hijos North (2 años) y Saint (2 meses), tuvo que abandonar su asiento entre el público para acudir detrás del escenario a intentar calmarle.

"Tenía algo que ver con el escenario. Kim, que se encontraba en la audiencia, tuvo que bajar", explicó una fuente al New York Post.