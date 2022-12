Kanye West desata la locura durante una actuación en Armenia al meterse en un lago

El rapero Kanye West ha disfrutado de unos días de vacaciones junto a su mujer Kim Kardashian y su hija North (22 meses) en Armenia, país de procedencia del padre de la estrella televisiva, y para culminar su visita quiso deleitar a sus seguidores con un concierto gratis en la capital, Ereván. La expectación era máxima, miles de fans se reunieron en la plaza principal de la ciudad en la que se encuentra Swan Lake, un lago que sirvió de escenario al rapero y en el que terminó interpretando su última canción, lo que provocó la locura.

"Por allí, ¿me podéis ver todos desde allí? Vamos a hacer algo diferente ahora mismo, ¡como siempre hacemos!", dijo Kanye antes de introducirse en el agua y ser seguido por cientos de fans.

Mientras los fotógrafos inmortalizaban aquel momento, el equipo de seguridad del artista le sacó de entre la multitud que le llegó a rodear y la policía decidió detener el concierto ante el caos.

Sin embargo, a pesar del violento final de la actuación -de seis canciones- tanto el rapero como Kim disfrutaron al máximo de la experiencia, a juzgar por sus comentarios en las redes sociales.

"¡Noche loca! Kanye me despierta ¡y me dice que va a dar un concierto gratis en Ereván, Armenia! Me pongo mi chándal ¡y nos vamos! ¡Miles de personas estuvieron allí! Kanye saltó al lago para estar más cerca de la gente que estaba al otro lado ¡y muchos de ellos saltaron también! ¡Vaya noche más emocionante y alocada! ¡Estoy feliz de haber podido disfrutar con todos los armenios en nuestra última noche! Noche épica. Orgullo armenio", escribió la estrella televisiva en su cuenta personal del Instagram antes de recurrir a Twitter para agradecer de nuevo a todos aquellos que se reunieron en la capital para ver el concierto de su marido.

"En este viaje he aprendido que tenemos muchos músicos armenios con talento. ¡Vaya noche tan increíble! ¡Voy a echarlo de menos! ¡Gracias a todos los que vinieron la pasada noche a ver la actuación de Kanye!", publicó.

El viaje de Kim y su familia a Armenia ha estado en todo momento documentado en las redes sociales, donde la estrella televisiva se ha encargado de compartir fotos de ella, su hermana Khloé y sus primas Kourtni y Kara, en los diferentes lugares en los que ha estado, como su encuentro con el primer ministro o su "emotivo día" visitando el Museo del Genocidio -lugar en el que están grabando un documental sobre el genocidio armenio.

"Fue un honor conocer al primer ministro de Armenia, Hovik Abrahamyan. Nos ha dicho lo orgullosos que están de que estemos orgullosas de ser armenias y de que no hayamos olvidado nuestras raíces. Nunca las olvidaremos", escribió Kim.