Kanye West defiende el 'innovador' nombre de su hija North

Al rapero Kanye West le importan muy poco las críticas sobre el nombre de su hija North West (23 meses) -fruto de su matrimonio con Kim Kardashian- porque considera que es "original y fresco" y se siente orgulloso de que su pequeña no sea una más entre la multitud.

"Todos dicen que el nombre de mi hija es raro, como si su nombre tuviera que ser obligatoriamente uno que ya hayáis oído antes y todo eso. No me gusta que digan que es raro cuando es innovador y fresco. Odio que la gente creativa sea apaleada de esa manera y que no se le permita expresarse, esa es la razón por la que el mundo es tan feo. Existen un millón de colores hermosos, pero el mundo está controlado por uno solo", aseguró Kanye en una entrevista para la emisora Hot 97fm.

Aunque el marido de Kim Kardashian es lo suficientemente "valiente" como para enfrentarse a todos sus detractores, considera muy injusto que se le critique tan duramente en vista de todo lo que "aporta al mundo".

"Yo estoy en mi propia honda. No puedo ir por la vida defendiéndome todo el rato, metiéndome donde no me llaman. Lucho por la gente que sí ve esos colores, que lo comprende, y soy el que se lleva los golpes constantemente. Soy lo suficientemente valiente para llevarme golpes, para aguantar que la gente diga cosas de mi mujer y de mi hija... Me aguanto, pero cuando eso pasa y miras hacia atrás, los últimos diez años, ¿he aportado o he restado más al mundo? Desde la música, pasando por el diseño...", apuntó.

Los próximos planes de Kanye pasan por aparcar su polifacética carrera profesional para dedicarle tiempo a su familia, que el próximo mes de diciembre se ampliará con la llegada de su segundo hijo.

"Tengo que concentrarme en los niños, tengo que llevarles a clases de claqué y de todos los tipos de gimnasia inimaginables. Quiero alejarme de todo, ahora mismo solo quiero tomarme un descanso para centrarme en mi álbum, en mi próxima colección y en el cumpleaños de North. Centrarme en mi familia para cargar pilas y poder regresar con algo valioso".