Kanye West acudirá al programa de Jimmy Kimmel tras su disputa con el presentador

Despues de mantener una acalorada discusión en las redes sociales, Kanye West y Jimmy Kimmel se verán las caras esta noche en el programa que dirige el presentador, 'Jimmy Kimmel Live', con el fin de resolver sus diferencias delante de las cámaras.



La polémica trifulca se inició cuando el presentador decidió burlarse hace unos días de la reciente entrevista concedida por West a la cadena BBC, en la que declaró considerarse "la mayor estrella de rock de todo el planeta"; un acto que irritó al artista, quien no tardó en pronunciarse contra el conductor a través de su perfil de Twitter.

"Jimmy Kimmel se equivoca al burlarse del primer trabajo honesto que se ve en muchos años", fue el primer tuit de West, que seguidamente se animó arremeter contra el presentador.



"Jimmy Kimmel, yo no me lo estoy tomando a broma... Tú no tienes que luchar contra esa escoria que trata de saltar los muros de tu casa para sacarle una foto a tu hija. Ponte en mis zapatos... Oh, pero eso significaría disfrutar de demasiado buen sexo en tu vida...", añadió el marido de Kim Kardashian en la citada red social, a lo que adjuntó también una captura sonriente de Jimmy y una imagen del conocido dibujo Bob Esponja para mofarse del presentador.

Los graves comentarios no dejaron indiferente al conductor estadounidense, quien lejos de poner fin a la disputa, se encargó de avivar la tensión entre ambos al publicar que "siempre había querido tener una disputa con un rapero" en la plataforma digital. Por ello, la asistencia de West al programa de televisión ha supuesto una gran sorpresa y generado una inmensa expectación, y tanto él como Jimmy han decidido borrar los controvertidos tuits en sus respectivas cuentas de Twitter, firmando una aparente tregua antes de su encuentro en plató.



Por: Bang Showbiz