Justin Timberlake comparte las satisfacciones que le ha dejado la paternidad

Desde que se estrenara como padre el año pasado con el nacimiento de su hijo Silas (19 meses), fruto de su estable matrimonio con la actriz Jessica Biel , el cantante Justin Timberlake no ha podido resistirse a expresarse abiertamente sobre las satisfacciones y cambios que ha venido experimentando en este tiempo; una serie de nuevas experiencias de las que ahora asegura que están haciendo vivir la mejor época de su vida.

"Ser padre es, sin lugar a dudas, lo mejor que me ha pasado en la vida, y me alegro de haber podido dedicar el primer año por completo a estar con él y a disfrutar al máximo del proceso", reveló el intérprete al programa de la televisión estadounidense 'Today'.

Pero la llegada de su primer retoño no solo ha puesto patas arriba su plano más íntimo, sino que también ha llegado a causar un gran impacto en su carrera musical, teniendo en cuenta que el astro del pop explicaba hace unas semanas que su principal fuente de inspiración a la hora de componer su más reciente éxito, 'Can't Stop the Feeling', así como la motivación de regresar a la escena musical, procedían directamente de su nueva condición de padre.

"En primer lugar, necesitaba volver al estudio para poder pagar la ropa de mi hijo, que está resultando ser mucho más cara que la mía propia", bromeaba en conversación con la revista Variety, antes de explicar que la citada canción no deja de ser un claro reflejo de las sensaciones que le invaden ante esta ilusionante etapa en la que está inmerso.

"El ánimo de la canción y la actitud positiva que se desprende de las letras tiene mucho que ver con él. Mi hijo me ha ayudado a desarrollar mi música desde un enfoque distinto", manifestó.

