Justin Bieber se pierde entre tanta camiseta ancha

El estilismo de Justin Bieber no tiene ninguna excusa posible, por mucho que la estrella estuviese saliendo de un estudio de grabación neoyorquino a las 4 de la mañana. Aunque es comprensible que a sus 21 años el cantante aún conserve una silueta juvenil, alguien debería explicarle que con camisas y pantalones tan anchos no consigue parecer más musculoso. El detalle del borsalino beige falla, no por el sombrero en sí, sino porque no conjunta en absoluto con el resto de las prendas.