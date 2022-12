Justin Bieber presume de la belleza de su madre

Aunque el ídolo adolescente mantuvo una larga relación con una de las artistas más encantadoras del panorama internacional, la polifacética Selena Gomez, Justin Bieber no tiene ninguna duda de que la mujer más cautivadora de todo el universo es su propia madre, Pattie Mallette, por quien el intérprete siente verdadera adoración y a quien considera su mejor amiga y confidente.

"Tengo muy claro que la mujer más atractiva del mundo es mi madre, una mujer de gran coraje que sacrificó todo para criarme y para convertirme en la persona que soy hoy en día. Sin ella y sin su apoyo no tendría la fuerza y la determinación que necesitaba para triunfar. Creo que su belleza radica sobre todo en su generosidad y en el hecho de que su máxima prioridad siempre ha sido la familia", se sinceró la estrella del pop en la revista Top of the Pops.

El controvertido Justin demuestra entender la belleza como un rasgo que nace del interior de las personas, ya que al artista solo le preocupa que la gente que ocupa un lugar importante en su corazón proyecte la amabilidad y bondad imprescindibles para hacerle sentir en la más absoluta confianza.

"Para mí la belleza no es algo físico, sino que está aparejado al carácter. Se trata de que una persona sea lo suficientemente cariñosa contigo y de que se preocupe por tus sentimientos y necesidades. Una persona que te entiende y te respeta está llena de belleza", añadió el angelical canadiense.

A pesar de los innumerables escándalos que ha protagonizado en los últimos meses --altercados con paparazzi, retrasos en sus conciertos y el gesto de escupir a sus fans desde el balcón de un hotel--, Justin Bieber se confiesa como un adolescente lleno de "inseguridades" que necesita elevar su autoestima compartiendo sus inquietudes con otros jóvenes que atraviesan dificultades.

"Como cualquier chico de 19 años, todavía estoy planteándome el rumbo de mi vida y averiguando quién soy y quién quiero ser en el futuro. Tengo miedos y e inseguridades como todo el mundo, y todos estos problemas los comparto con amigos y conocidos que pasan por lo mismo. Pero creo que si crees en ti mismo y confías en tus posibilidades, no hay nada que no puedas superar", aseveró.

Por: Bang Showbiz